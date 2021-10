Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Chants byzantins / Les Maîtres de l’art du chant byzantin Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Chants byzantins / Les Maîtres de l'art du chant byzantin Philharmonie de Paris, 12 décembre 2021, Paris.

Une répétition vocale le dimanche 12 décembre de 9h30 à 10h30 permet aux spectateurs qui le souhaitent de travailler une pièce qu’ils interpréteront ensuite pendant le concert depuis la salle en accompagnant les artistes qui sont sur scène. Ici, les participants se préparent à interpréter le chant byzantin Ti Ipermaho. Les Maîtres de l’art du chant byzantin défendent un genre musical issu de traditions très anciennes remontant à l’Empire byzantin et destiné à l’accompagnement des textes liturgiques orthodoxes. Ce concert commenté et illustré est l’occasion de comprendre les racines historiques et culturelles de cette tradition et de découvrir les codes spécifiques de cette pratique vocale a cappella qui perdure depuis près de deux millénaires. Attention : l’accès à cet événement est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide pour les publics de 12 ans et plus Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

