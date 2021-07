Chants Basques Saint-Jean-de-Luz, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Saint-Jean-de-Luz.

Chants Basques 2021-07-21 21:30:00 – 2021-07-21 00:00:00

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Le groupe Hendayais Alaiak anime la place Louis XIV tous les mercredis d’été depuis plus de 20 ans… Avec ses traditionnels chants basque, Alaiak plonge petits et grands dans la joie et la bonne humeur. Concert à 21h30

+33 5 59 26 03 16

SJLAC

dernière mise à jour : 2021-07-05 par