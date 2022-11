Chants basques, Occitans, Espagnols à l’Eglise Saint Ferdinand Arcachon, 26 novembre 2022, Arcachon.

Chants basques, Occitans, Espagnols à l’Eglise Saint Ferdinand

Place Église Saint-Ferdinand Arcachon Gironde

2022-11-26 – 2022-11-26

Arcachon

Gironde

« Nous (choeur d’hommes d’environ 15 hommes) chanterons à St Ferdinand d’Arcachon le samedi 26 novembre à 20h30 et durant 1h15 environ des chants basques, occitans (gascons ou béarnais), espagnols et français à une, deux, trois ou quatre voix. Ces chants sont connus pour la plupart et joyeux, et le public peut fredonner avec nous ces airs chantés depuis longtemps dans les repas de famille, les fêtes ou les troisièmes mi-temps. »

Pas de réservation à l’avance, le tarif est de 10 euros et gratuit pour les -16 ans.

ADISHATZ

droits réservés

Arcachon

