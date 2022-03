Chants basques Eglise Saint-Martin Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Eglise Saint-Martin, le samedi 26 mars à 20:30

Au programme, le choeur mixte Anaitasuna, dirigé par Christine Latapy-Issandou. Une quarantaine de chanteurs, aux voix superbes, parfaitement maîtrisées, entre douceur et force, invite le public à voyager dans les vallées pyrénéennes emplies d’échos. Leur répertoire se compose de chants religieux et de chants populaires basques. [https://choeuranaitasuna.6temflex.com/](https://choeuranaitasuna.6temflex.com/)

Tout public – Entrée gratuite

Concert proposé par la Fédération culturelle basque. Eglise Saint-Martin Eglise Saint-Martin 16 rue Jean Blandin 33310 Lormont Lormont Gironde

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T22:00:00

