Chants basques traditionnels et contemporains avec l'ensemble vocal mixte Atsulai Abesbatza et la chorale Se Cantaben

