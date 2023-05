LES NUITS DE LA MAYENNE- L’AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE Place de l’Eglise, 1 août 2023, Chantrigné.

Dans un rythme endiablé, cette jeune compagnie s’empare des codes du vaudeville, en y apportant sa touche de folie et de modernité..

2023-08-01 à ; fin : 2023-08-01 . EUR.

Place de l’Eglise

Chantrigné 53300 Mayenne Pays de la Loire



In a frenzied rhythm, this young company seizes the codes of the vaudeville, by bringing its touch of madness and modernity.

Con un ritmo frenético, esta joven compañía se apodera de los códigos del vodevil, añadiendo un toque de locura y modernidad.

In einem wilden Rhythmus nimmt diese junge Kompanie die Codes des Vaudeville auf, indem sie ihnen ihre eigene verrückte und moderne Note verleiht.

