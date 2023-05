LA RANDONNÉE POUR L’AVENIR, 4 juin 2023, Chantraine.

Randonnee caritative VTT et Marche forestière au profit de l’association « A Chacun Son Everest »

4 parcours VTT de 10, 25, 35 et 55 km avec ravitaillements

1 parcours marche de 10 km avec ravitaillement

Departs de 7h30 a 11h00

6 euros le parcours et 3pour les moins de 14 ans. Tout public

Dimanche 2023-06-04 à 07:30:00 ; fin : 2023-06-04 11:30:00. 6 EUR.

Chantraine 88000 Vosges Grand Est



Charity mountain bike ride and forest walk for the benefit of the association « A Chacun Son Everest

4 mountain bike courses of 10, 25, 35 and 55 km with refreshments

1 walking course of 10 km with refreshments

Departure from 7:30 am to 11:00 am

6 euros for the course and 3 euros for children under 14 years old

Marcha benéfica en bicicleta de montaña y paseo por el bosque en beneficio de la asociación « A Chacun Son Everest »

4 recorridos en bicicleta de montaña de 10, 25, 35 y 55 km con avituallamiento

1 recorrido a pie de 10 km con avituallamiento

Salida de las 7h30 a las 11h00

6 euros para el recorrido y 3 para los menores de 14 años

Wohltätigkeitswanderung mit Mountainbike und Waldspaziergang zugunsten des Vereins « A Chacun Son Everest »

4 Mountainbike-Strecken von 10, 25, 35 und 55 km mit Verpflegungsstationen

1 Wanderstrecke von 10 km mit Verpflegung

Start von 7.30 Uhr bis 11.00 Uhr

6 Euro pro Strecke und 3 Euro für Kinder unter 14 Jahren

Mise à jour le 2023-05-09 par OT EPINAL ET SA REGION