Chantournage et création d’attrape-rêve Saint-Agrève Saint-Agrève Catégories d’évènement: Ardche

Saint-Agrève

Chantournage et création d’attrape-rêve Saint-Agrève, 1 novembre 2022, Saint-Agrève. Chantournage et création d’attrape-rêve

Recyclerie du PlatO – 555 Rue Maisonneuve Saint-Agrève Ardche

2022-11-01 – 2022-11-30 Saint-Agrève

Ardche EUR 15 15 Atelier organisé par Créacendre. Uniquement sur rendez-vous au 06 22 25 24 96. contact@rezodes3rivieres.com +33 9 84 32 15 04 https://www.rezodes3rivieres.com/ Saint-Agrève

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Ardche, Saint-Agrève Autres Lieu Saint-Agrève Adresse Recyclerie du PlatO - 555 Rue Maisonneuve Saint-Agrève Ardche Ville Saint-Agrève lieuville Saint-Agrève Departement Ardche

Saint-Agrève Saint-Agrève Ardche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-agreve/

Chantournage et création d’attrape-rêve Saint-Agrève 2022-11-01 was last modified: by Chantournage et création d’attrape-rêve Saint-Agrève Saint-Agrève 1 novembre 2022 Ardche Recyclerie du PlatO - 555 Rue Maisonneuve Saint-Agrève Ardche Saint-Agrève

Saint-Agrève Ardche