Chantons un p’tit air ! Maison de l’environnement Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Chantons un p’tit air ! Maison de l’environnement, 4 juin 2022, Angers. Chantons un p’tit air !

Maison de l’environnement, le samedi 4 juin à 16:00

Laissons la nature et les éléments nous inspirer des chansons et servir de matériaux à la fabrication d’instruments de musique pour nous accompagner. En partenariat avec L’Éveil des mots et le Conseil départemental dans le cadre des RDV nature en Anjou

Jeune public à partir de 3 ans

Laissons la nature et les éléments nous inspirer des chansons et servir de matériaux à la fabrication d’instruments de musique pour nous accompagner. Maison de l’environnement avenue du lac de Maine, 49000 ANGERS Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Maison de l'environnement Adresse avenue du lac de Maine, 49000 ANGERS Ville Angers lieuville Maison de l'environnement Angers Departement Maine-et-Loire

Maison de l'environnement Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

Chantons un p’tit air ! Maison de l’environnement 2022-06-04 was last modified: by Chantons un p’tit air ! Maison de l’environnement Maison de l'environnement 4 juin 2022 angers Maison de l'environnement Angers

Angers Maine-et-Loire