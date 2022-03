Chantons sous les pins / Tricot Combo / Kombo Loco Vieux-Boucau-les-Bains, 18 mars 2022, Vieux-Boucau-les-Bains.

Chantons sous les pins / Tricot Combo / Kombo Loco Vieux-Boucau-les-Bains

2022-03-18 – 2022-03-18

Vieux-Boucau-les-Bains Landes

TRICOT COMBO : « SANS CERVEAU LA VIE EST BEAU »

Groupe Vendéen créé en 2016. Spectacle musical et humoristique pour un public familial. Le combo enrobe malicieusement et musicalement leur univers absurde ! Musiciens, comédiens, chanteurs…

Inclassables, universels, Tricot Combo régale « large » avec une panoplie de gags improbables. On se délecte devant les bienfaits du bodybuilding, comme dans l’inventaire des plans drague bien foireux…

KOMBO LOCO : « PARTAGE AVEC LE PUBLIC ET PLAISIR DE L’INSTANT »

Kombo Loco donne vie à des compositions qui voyagent entre la poésie de la chanson française, un groove coloré et la révolte du rock. Ce spectacle est nourri d’influences variées, toujours sincères allant de la Mano Negra, à Debout sur le Zinc, en passant par Mano Solo ou Brel. Les rythmes cognent

comme une colère, les mélodies s’envolent comme nos rêves, les mots résonnent comme la vie..

TRICOT COMBO : « SANS CERVEAU LA VIE EST BEAU »

KOMBO LOCO : « PARTAGE AVEC LE PUBLIC ET PLAISIR DE L’INSTANT »

+33 5 58 48 13 47

TRICOT COMBO : « SANS CERVEAU LA VIE EST BEAU »

Groupe Vendéen créé en 2016. Spectacle musical et humoristique pour un public familial. Le combo enrobe malicieusement et musicalement leur univers absurde ! Musiciens, comédiens, chanteurs…

Inclassables, universels, Tricot Combo régale « large » avec une panoplie de gags improbables. On se délecte devant les bienfaits du bodybuilding, comme dans l’inventaire des plans drague bien foireux…

KOMBO LOCO : « PARTAGE AVEC LE PUBLIC ET PLAISIR DE L’INSTANT »

Kombo Loco donne vie à des compositions qui voyagent entre la poésie de la chanson française, un groove coloré et la révolte du rock. Ce spectacle est nourri d’influences variées, toujours sincères allant de la Mano Negra, à Debout sur le Zinc, en passant par Mano Solo ou Brel. Les rythmes cognent

comme une colère, les mélodies s’envolent comme nos rêves, les mots résonnent comme la vie..

@chantonssouslespins

Vieux-Boucau-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-01-07 par OT Vieux Boucau