Chantons sous les Pins Saint-Sever, 12 novembre 2021, Saint-Sever.

Chantons sous les Pins Rue Lamarque Aux Jacobins Saint-Sever

2021-11-12 – 2021-11-12 Rue Lamarque Aux Jacobins

Saint-Sever 40500

Chantons sous les pins à Aurice propose en 1ère partie “chansons et contrebasse” de Mathieu Barbances, et en 2de partie “autour d’un vers” de la Gargarousse.

La contrebasse, selon Mathieu Barbances, est un bon moyen de contrer les bassesses du monde, le plus bel instrument pour se mettre debout et chanter la dignité des plus petits. Hélène Piris et son violoncelle l’accompagnent.

Dans la Gargarousse il y a des chansons, des poèmes sur le vin, donc sur les copains, des petits bonheurs … sur un fond d’accordéon, de guitare, de Ukulélé, de contrebasse et de piano avec : Julien et Olivier Lindecker, Paulo Barbieri et Hubert Kieffer.

Chantons sous les pins à Aurice propose en 1ère partie “chansons et contrebasse” de Mathieu Barbances, et en 2de partie “autour d’un vers” de la Gargarousse.

Chantons sous les pins à Aurice propose en 1ère partie “chansons et contrebasse” de Mathieu Barbances, et en 2de partie “autour d’un vers” de la Gargarousse.

La contrebasse, selon Mathieu Barbances, est un bon moyen de contrer les bassesses du monde, le plus bel instrument pour se mettre debout et chanter la dignité des plus petits. Hélène Piris et son violoncelle l’accompagnent.

Dans la Gargarousse il y a des chansons, des poèmes sur le vin, donc sur les copains, des petits bonheurs … sur un fond d’accordéon, de guitare, de Ukulélé, de contrebasse et de piano avec : Julien et Olivier Lindecker, Paulo Barbieri et Hubert Kieffer.

pixabay

Rue Lamarque Aux Jacobins Saint-Sever

dernière mise à jour : 2021-10-28 par