Chantons sous les pins [Mymytchell] Bélus, dimanche 31 mars 2024.

Chantons sous les pins [Mymytchell] Bélus Landes

Seule en scène ? Non. Singulière et universelle, elle

embrase l’espace de ses mots, de son rythme et

de sa présence. Mymytchell produit une poésie qui

nous entraîne dans un mélange des temps passés,

présents et futurs… dont on se souvient longtemps

et dont on rit beaucoup.

7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 15:30:00

fin : 2024-03-31 16:45:00

Salle du conseil

Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine secretaire.chantons@gmail.com

