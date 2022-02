Chantons sous les Pins Mimbaste, 4 mars 2022, Mimbaste.

Chantons sous les Pins Salle inter-associations 105 Rue des sports Mimbaste

2022-03-04 20:30:00 – 2022-03-04 23:00:00 Salle inter-associations 105 Rue des sports

Mimbaste Landes Mimbaste

EUR 7 15 Chantons sous les pins c’est la découverte de chanson francophone (de caractère) itinérante en territoire rural !

(Première partie)

Minstrel ou le discours sensible, d’un guitariste dans sa forme la plus simple, son instrument et sa voix .En passant par la folk, le reggae, jusqu’aux influences manouche ou flamenco, n’hésitez pas à venir faire sa connaissance en toute intimité !

(Deuxième partie)

Lily Luca

Un spectacle de chansons avec la chanteuse, sa guitare, son micro, son insolence, ses textes incisifs et poétiques, son habit de lumière ; Mais aussi avec sa voix off pour que rien n’échappe à celle qui ne voit pas. Ni à celle ou celui qui voit, d’ailleurs.

Informations et réservations

05 24 62 50 84 / www.chantonssouslespins.fr

Chantons sous les pins c’est la découverte de chanson francophone (de caractère) itinérante en territoire rural !

(Première partie)

Minstrel

(Deuxième partie)

Lily Luca

Informations et réservations

05 24 62 50 84 / www.chantonssouslespins.fr

+33 5 24 62 50 84

Chantons sous les pins c’est la découverte de chanson francophone (de caractère) itinérante en territoire rural !

(Première partie)

Minstrel ou le discours sensible, d’un guitariste dans sa forme la plus simple, son instrument et sa voix .En passant par la folk, le reggae, jusqu’aux influences manouche ou flamenco, n’hésitez pas à venir faire sa connaissance en toute intimité !

(Deuxième partie)

Lily Luca

Un spectacle de chansons avec la chanteuse, sa guitare, son micro, son insolence, ses textes incisifs et poétiques, son habit de lumière ; Mais aussi avec sa voix off pour que rien n’échappe à celle qui ne voit pas. Ni à celle ou celui qui voit, d’ailleurs.

Informations et réservations

05 24 62 50 84 / www.chantonssouslespins.fr

David Desreumaux

Salle inter-associations 105 Rue des sports Mimbaste

dernière mise à jour : 2022-02-03 par