Chantons sous les pins [Landry Verdy + Les Jokers] Pey, vendredi 22 mars 2024.

Chantons sous les pins [Landry Verdy + Les Jokers] Pey Landes

Quand deux musiciens, Yann Ravet et Marc Chaye

décident de retourner à leur source d’inspiration

commune, le Blues, ils créent le duo Jokers , puis

s’entourent quelques années plus tard d’une solide

section rythmique. Aujourd’hui, Les Jokers délivrent

une approche originale du Blues et proposent

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22 23:00:00

Salle polyvalente

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine secretaire.chantons@gmail.com

