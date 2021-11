Chantons Sous les Pins Bélus, 28 novembre 2021, Bélus.

Chantons Sous les Pins Bélus

2021-11-28 – 2021-11-28

Bélus Landes Bélus

7 15 EUR Soirée concerts à Bélus dans le cadre du festival itinérant Chantons sous les pins.

Clara Sanchez (chant et accordéon) : « Un accordéon bavard sur les épaules, Clara raconte des histoires tirées d’un univers en noir et blanc, chanteuse suspendue sur un fil entre hier et aujourd’hui. Ses mots voyagent, nous installent au comptoir d’un bistrot enfumé, dans l’humidité chaude d’un bordel, à l’angle d’un boulevard oublié, nous renvoient comme un miroir nos peines, nos désirs et notre humanité. » Barjac m’en chante.

Le duo Presque un cri est une plongée dans l’œuvre intense et puissante de l’auteur, compositeur, interprète Vladimir Vissotski. Les artistes Lise Martin et Valentin

Vander nous proposent un spectacle dans lequel ils interprètent des adaptations en français d’une partie des chansons de ce créateur hors du commun.

En partenariat avec la municipalité et L’Emoi des Mots.

+33 5 24 62 50 84

Soirée concerts à Bélus dans le cadre du festival itinérant Chantons sous les pins.

Bélus

