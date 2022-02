Chantons sous les Pins aux Jacobins Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever Landes Saint-Sever 7 EUR Chantons sous les pins c’est la découverte de chanson francophone (de caractère) itinérante en territoire rural. L’opportunité de rencontrer des artistes talentueux dans le département des Landes et durant toute l’année grâce à nos actions culturelles.

Au programme de cette soirée musicale :

Liz Van Deuq au piano en duo avec Cédric Thomas (bugle, synthétiseurs) pour “le wifi ou Dieu”

Léopoldine HH pour son spectacle “Là ! Lumière !” alliant chant, guitare, basse et même.. grille-pain (oui, oui !).

