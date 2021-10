Chantons sous les Pins Aurice, 19 novembre 2021, Aurice.

Chantons sous les Pins Salle des fêtes 14 rue des Pastous Aurice

2021-11-19 – 2021-11-19 Salle des fêtes 14 rue des Pastous

Aurice Landes Aurice

Chantons sous les pins à Aurice propose cette année : Marjorie Piémont en 1ère partie puis Marion Rouxin en 2de partie.

Marjorie, espiègle, audacieuse et pince sans rire, livre avec élégance des textes mordants d’une voix velouté et piquante (en particulier envers les hommes) dans son opus intitulé : ” Sans le superflu”.

Marion, donne corps et souffle aux personnages qui habitent ses chansons. Elle pose un regard sensible, avec son complice musicien Edouard Leys, sur “l’Autre” à travers le prisme du départ, du voyage, de l’exil….

Salle des fêtes 14 rue des Pastous Aurice

