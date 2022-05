Chantons sous la pluie Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Chantons sous la pluie, 5 août 2022, Vichy. Chantons sous la pluie place Aletti Opéra de Vichy Vichy

2022-08-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-05 place Aletti Opéra de Vichy

Vichy 03200 EUR La compagnie belge Ars Lyrica revient à Vichy après un sensible et émouvant Parapluies de Cherbourg et relève le défi de porter à la scène Chantons sous la pluie, le grand classique de la comédie musicale hollywoodienne, sorti en 1952. place Aletti Opéra de Vichy Vichy

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse place Aletti Opéra de Vichy Ville Vichy lieuville place Aletti Opéra de Vichy Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

Chantons sous la pluie 2022-08-05 was last modified: by Chantons sous la pluie Vichy 5 août 2022

Vichy Allier