CHANTONS SOUS LA PLUIE

Reims

CHANTONS SOUS LA PLUIE OPERA DE REIMS 1 Rue de Vesle Reims

2022-04-23

Reims Marne Comédie musicale | Scénario Betty Comden et Adolph Green / Chansons Nacio Herb Brown Après le succès des Parapluies de Cherbourg, la compagnie belge Ars Lyrica relève le défi de porter à la scène Chantons sous la pluie, le grand classique de la comédie musicale hollywoodienne, sorti en 1952, avec l’inoubliable numéro de danse de Gene Kelly. Le film est un cas rare de l’histoire du cinéma.

Les auteurs, Adolph Green et Betty Comden, se voient sommés de construire un long-métrage autour d’une chanson à succès d’Arthur Freed, qui évoque une des contrariétés les plus universelles et les plus anecdotiques : la pluie. Ce que les scénaristes vont échafauder autour de cette mélodie légère, c’est pourtant une mise en abyme enivrante de l’univers du cinéma, un spectacle dans le spectacle qui raconte la révolution technique qu’est l’arrivée du cinéma parlant, une déclaration d’amour passionnée aux métiers qui font du vrai avec du faux. Dans cette adaptation très réussie, Ars Lyrica revisite avec brio et en français (seules les chansons sont en anglais) ce film culte.

Alliant de belles chansons, de la danse, de l’humour, de la vidéo, Chantons sous la pluie nous replonge dans l’Amérique des années 1920 et les dorures du cinéma, dans une mise en scène pleine de trouvailles. L’esprit de Broadway souffle sur cette production enlevée, portée par une quinzaine de chanteurs et les musiciens du Candide Orchestra. Chantons sous la pluie OPERA DE REIMS 1 Rue de Vesle Reims

