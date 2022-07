Chantons sous la pluie, 2 décembre 2022, .

Chantons sous la pluie



2022-12-02 – 2022-12-04

30 La direction artistique inspirée et engagée de Patrick Leterme et Mohamed Yamani nous plonge dans le Hollywood des années 20 entre comédie, danse et chant pour nous raconter cette histoire qui a marqué plusieurs générations. Les chorégraphies virevoltantes, les mélodies enivrantes et les brillantes démonstrations de claquettes célèbrent non seulement le cinéma mais toutes les disciplines du spectacle vivant. Un évènement à ne pas rater !

Chantons sous la pluie est sans doute la plus belle comédie musicale jamais créée. Ce chef d’œuvre arrive aux Salins dans une production grandiose : une vingtaine de comédiens chanteurs et danseurs accompagnés du Candide Orchestra.

La direction artistique inspirée et engagée de Patrick Leterme et Mohamed Yamani nous plonge dans le Hollywood des années 20 entre comédie, danse et chant pour nous raconter cette histoire qui a marqué plusieurs générations. Les chorégraphies virevoltantes, les mélodies enivrantes et les brillantes démonstrations de claquettes célèbrent non seulement le cinéma mais toutes les disciplines du spectacle vivant. Un évènement à ne pas rater !

dernière mise à jour : 2022-06-30 par