Chantons sous la lune, 2èmes sélections Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: 64100

Bayonne

Chantons sous la lune, 2èmes sélections Bayonne, 15 juin 2022, Bayonne. Chantons sous la lune, 2èmes sélections Rue des Augustins La Luna Negra Bayonne

2022-06-15 – 2022-06-15 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Bayonne Après 2 ans d’arrêt pour cause de mesures sanitaires, La Luna reprend son tremplin musical / radio-crochet et offre une nouvelle fois sa scène ouverte à des artistes à découvrir face à un jury toujours bienveillant ! Venez découvrir nos nouveaux talents émergents ! Soutenez et votez pour vos candidats favoris ! Si vous souhaitez participer au Radio-Crochet : communication@lunanegra.fr Après 2 ans d’arrêt pour cause de mesures sanitaires, La Luna reprend son tremplin musical / radio-crochet et offre une nouvelle fois sa scène ouverte à des artistes à découvrir face à un jury toujours bienveillant ! Venez découvrir nos nouveaux talents émergents ! Soutenez et votez pour vos candidats favoris ! Si vous souhaitez participer au Radio-Crochet : communication@lunanegra.fr +33 5 59 25 78 05 Après 2 ans d’arrêt pour cause de mesures sanitaires, La Luna reprend son tremplin musical / radio-crochet et offre une nouvelle fois sa scène ouverte à des artistes à découvrir face à un jury toujours bienveillant ! Venez découvrir nos nouveaux talents émergents ! Soutenez et votez pour vos candidats favoris ! Si vous souhaitez participer au Radio-Crochet : communication@lunanegra.fr luna negra

Rue des Augustins La Luna Negra Bayonne

dernière mise à jour : 2022-03-16 par OT Bayonne

Détails Catégories d’évènement: 64100, Bayonne Autres Lieu Bayonne Adresse Rue des Augustins La Luna Negra Ville Bayonne lieuville Rue des Augustins La Luna Negra Bayonne Departement 64100

Bayonne Bayonne 64100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Chantons sous la lune, 2èmes sélections Bayonne 2022-06-15 was last modified: by Chantons sous la lune, 2èmes sélections Bayonne Bayonne 15 juin 2022 64100 Bayonne

Bayonne 64100