CHANTONS SOUS LA LUNA LA LUNA NEGRA Bayonne, jeudi 2 mai 2024.

Chantons sous la Luna se réinvente ! Créé en 2016 pour mettre en valeur les artistes locaux émergents, Chantons sous La Luna, plateau découverte puis Radio-Crochet revient cette année en CO-PLATEAU.Deux artistes locaux se partageront la scène pour vous faire découvrir leurs univers respectifs :ALIOS – Chanson française Folk Rock Poétique parsemé de SlamsTrio d’auteurs, compositeurs et interprètes rassemblés par leur amour des mots, ALIOS présente un répertoire poétique et engage, aux influences diverses. Les mots de chacun, nourris et complétés par la voix et les arrangements des autres, évoluent sur des ambiances acoustiques et authentiques, aux sons de guitares sèches, flûte traversière, percussions, basse ou piano. Avec ALIOS, les maîtres-mots sont : Subtilité et Émotion.SEBBENS « à deux » – Chansons françaisesAvec Benjamin lapouge au chant et Sébastien de linage à la guitare et productionAprès leur rencontre à la crèche de leurs enfants respectifs, Benjamin et Sébastien fondent SEBBENS en 2021. Grâce à leur passion commune pour la Pop ils sont réunis aujourd’hui et offrent des compositions originales en français aux publics palois et des alentours. Tandis que Benjamin, le chanteur, se consacre à l’écriture de leurs textes, c’est Sébastien qui compose, et donne vie, par sa maîtrise de la guitare, à leurs mélodies.Ils offrent un son festif et léger qui reflète leur amour pour la musique joyeuse.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-05-02 à 20:30

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64