Truchtersheim 67370 EUR Concerts des Choeurs du Collège du Kochersberg au profit des “Restos Bébés du Coeur”. La démarche est de contribuer à transmettre aux choristes des valeurs au travers du chant et d’être solidaire en pensant à ceux qui sont dans une certaine précarité, et construire les citoyens de demain. Réservation auprès de l’Office de Tourisme ou billetterie en ligne : www.billetweb.fr. Plus d’informations à venir. +33 3 88 59 69 10 Concerts des Choeurs du Collège du Kochersberg au profit des “Restos Bébés du Coeur”. La démarche est de contribuer à transmettre aux choristes des valeurs au travers du chant et d’être solidaire en pensant à ceux qui sont dans une certaine précarité, et construire les citoyens de demain. Réservation auprès de l’Office de Tourisme ou billetterie en ligne : www.billetweb.fr. Plus d’informations à venir. Truchtersheim

