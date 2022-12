Chantons Noël Montferrand-du-Périgord, 18 décembre 2022, Montferrand-du-Périgord Montferrand-du-Périgord.

Chantons Noël

Salle des fêtes Montferrand-du-Périgord Dordogne

2022-12-18 – 2022-12-18

Montferrand-du-Périgord

Dordogne

Montferrand-du-Périgord

Le Chœur « La Lupinelle de Bergerac » dirigé par Cécile Marin et accompagné par Thierry Chleide au clavier et Agnès Delvaux pour l’animation, propose un après-midi sur le thème des chants de Noël. Pour les plus connus, tel « mon beau sapin », tous seront invités à se joindre au chœur. On terminera tous ensemble par un goûter de Noël préparé par des bénévoles de l’association.

Montferrand-du-Périgord

