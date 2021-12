Chantons l’amour de la vie Bibliothèque Municipale du Noyer, 23 janvier 2022, Bignicourt-sur-Marne.

Chantons l’amour de la vie

Bibliothèque Municipale du Noyer, le dimanche 23 janvier 2022 à 17:30

À la (re)découverte de chansons et de textes emblématiques. Les membres du groupe vocal et musical « Mosaïque », interpréteront une sélection des chants de leur répertoire, ponctués de lectures de textes d’auteurs français et étrangers.

Nombre de place limité en fonction des consignes sanitaires.

Le groupe vocal et musical « Mosaïque » et la bibliothèque municipale proposeront un florilège de chansons et de textes, dédiés aux amoureux de la vie.

Bibliothèque Municipale du Noyer 1 place de la Mairie 05500 Le Noyer Bignicourt-sur-Marne Marne



