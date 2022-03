Chantons la nature ! Thiron-Gardais Thiron-Gardais Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Thiron-Gardais

Chantons la nature ! Thiron-Gardais, 22 mai 2022, Thiron-Gardais. Chantons la nature ! domaineabbaye@terresdeperche.fr Thiron-Gardais

2022-05-22 – 2022-05-22

Thiron-Gardais Eure-et-Loir Thiron-Gardaisdomaineabbaye@terresdeperche.fr Et si on révisait nos classiques ? Les copains d’accords vous donne rendez vous au Domaine de l’Abbaye pour une après-midi en chanson et en nature. Venez (re)découvrir ses chansons qui nous ont parlé de la nature depuis nos plus jeunes années ! domaineabbaye@terresdeperche.fr +33 2 37 49 49 49 https://www.ledomainedelabbaye.net/ Domaine de l’abbaye

domaineabbaye@terresdeperche.fr Thiron-Gardais

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Thiron-Gardais Autres Lieu Thiron-Gardais Adresse domaineabbaye@terresdeperche.fr Ville Thiron-Gardais lieuville domaineabbaye@terresdeperche.fr Thiron-Gardais Departement Eure-et-Loir

Chantons la nature ! Thiron-Gardais 2022-05-22 was last modified: by Chantons la nature ! Thiron-Gardais Thiron-Gardais 22 mai 2022 Eure-et-Loir Thiron Gardais

Thiron-Gardais Eure-et-Loir