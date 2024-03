CHANTONS LA DANSE Place du Maréchal Leclerc La Baule-Escoublac, vendredi 14 juin 2024.

Manifester sa joie se traduit bien souvent par une danse joyeuse. Depuis le Moyen Âge en particulier, les musiciens ont eu l’idée d’ajouter des textes aux danceries et permis ainsi de transformer la musique instrumentale en chanson. Ainsi, tout le monde pouvait participer à la fête en accompagnant les danseurs par le chant. Plus tard, les compositeurs classiques ont imaginé que les moments joyeux d’un opéra pouvaient se manifester par une danse. Ce fut le cas de Gounod dans Faust, de Bizet dans Carmen ou encore de Verdi dans Traviata. Si la valse a souvent la primeur des moments festifs, on retrouve aussi d’autres styles tels que le tango, la habanera ou la Czardas.

L’Ensemble Vocal Euterpia vous présentera un éventail de ces danses chantées depuis la Czardas d’Europe centrale jusqu’aux Valses endiablées en passant par le French Cancan ou le Tango.

Réservation dans nos offices de tourismes ou au 02 40 24 34 44. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 20:45:00

fin : 2024-06-14

Place du Maréchal Leclerc Chapelle Sainte-Anne

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire euterpia.vocal@orange.fr

