2021-11-14 16:00:00 – 2021-11-14 Place Albert Lemarignier Grange aux Dîmes

Ouistreham Calvados Venez redécouvrir les chansons de Georges Brassens et les fredonner dans une ambiance conviviale lors d’un concert des 100ans de Brassens du duo Rien à Jeter.

Concert organisé par l’association Vagues de Nacre dont l’objectif est de contribuer au bénéfice des soins de support du Centre François Baclesse.

