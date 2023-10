Chantons à Vaugirard! Bibliothèque Vaugirard Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 19h15 à 20h15

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit Réservations auprès de la bibliothèque Vaugirard 01 48 28 77 42 ou bibliotheque.vaugirard@paris.fr Shakespeare lyrique par les élèves de la classe de chant du Conservatoire Frédéric Chopin Direction : Åsa Junesjö Piano : Emmanuel Dubus Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris Contact : https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/

