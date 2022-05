Festival Culturissimo : Aurélie Valognes x François Ravard à Chantonnay Ciné Lumière, 28 mai 2022 17:00, Chantonnay.

Samedi 28 mai, 17h00 Sur place Invitations à retirer à L’Espace Culturel E.Leclerc de Chantonnay (Parc Polaris Nord).

Dans le cadre du Festival Culturissimo, le Ciné Lumière de Chantonnay accueillera Aurélie Valognes et François Ravard pour une lecture dessinée inédite de leur dernier album jeunesse Clovis et Oups.

Toute petite, Aurélie Valognes le disait déjà à sa grand-mère : « Mémé, quand je serai grande, je serai écrivain ! » Après avoir mis ce rêve de côté pendant quelques années, elle revient à ses premières amours au cours d’une expatriation à Milan. En 2014 paraît ainsi Mémé dans les orties. Le succès est immédiat et ce premier roman, d’abord auto-édité, attire l’attention des éditeurs et paraît bientôt au Livre de Poche. Suivront, entre autres, En voiture Simone (Le Livre de Poche), Minute, Papillon ! et Le tourbillon de la vie (Fayard). Elle fait aujourd’hui partie des auteurs français les plus lus : ses romans sont traduits dans plus de 15 langues et certains sont en cours d’adaptation au cinéma.

Après Le Loup qui préférait les carottes (Michel Lafon), elle arrive au Ciné Lumière de Chantonnay pour une lecture dessinée inédite de son dernier album jeunesse, mis en images par l’illustrateur François Ravard. Celui-ci entre dans le monde de la BD à travers un projet de fin d’études et n’en sortira plus, collaborant avec Loïc Dauvillier, Aurélien Ducoudray, Philippe Richelle, et avec La Revue dessinée. Il a également publié un recueil d’aquarelles, Pas un jour sans soleil (Glénat), sur la plage de Dinard où il vit.

Dans Clovis et Oups, tous deux racontent les aventures d’un petit garçon qui adore plus que tout passer ses vacances chez ses grands-parents, pour faire plein de bêtises avec leur chien ! Une œuvre pleine de tendresse et de poésie, qui saura faire rêver les jeunes comme les plus grands.

Ciné Lumière Rue de la Plaine, Chantonnay 85110 85110 Chantonnay Vendée

samedi 28 mai – 17h00 à 18h30