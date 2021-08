Mœurs-Verdey Mœurs-Verdey Marne, Mœurs-Verdey Chant’Morin – Verdey Eq’Art Mœurs-Verdey Mœurs-Verdey Catégories d’évènement: Marne

Mœurs-Verdey

Chant’Morin – Verdey Eq’Art Mœurs-Verdey, 3 septembre 2021, Mœurs-Verdey. Chant’Morin – Verdey Eq’Art 2021-09-03 – 2021-09-03 Chemin des Fontaines Chant’Morin

Mœurs-Verdey Marne Mœurs-Verdey Clara Sanchez raconte des histoires tiréés d’un univers en noir et blanc, sur un fil entre hier et aujourd’hui.

Guitare, accordéon et texte à fleur de peau, de la culture ouvrière aux grands thèmes, Yves Jamait transforme les vicissitudes de la vie en hymne pour les humbles. Feu d’artifice ! Ouverture des portes à 20h Les dates de disponibilités exactes de l’activité sont renseignées dans le calendrier de réservation. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Mœurs-Verdey Autres Lieu Mœurs-Verdey Adresse Chemin des Fontaines Chant'Morin Ville Mœurs-Verdey lieuville 48.74968#3.69293