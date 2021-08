Montmirail Montmirail Marne, Montmirail Chant’Morin – Montmirail Cinéma Le Don Camillo Montmirail Montmirail Catégories d’évènement: Marne

Chant'Morin – Montmirail Cinéma Le Don Camillo 2021-09-08 19:00:00 – 2021-09-08 Cinéma Don Camillo 1 Rue de la Molotte

Montmirail Marne

Montmirail Marne “Cadet d’eau douce” Buster Keaton, avec en direct le Trio Ignacio Plaza. Le jeune William Canfield retrouve son père propriétaire d’un vieux bateau qui navigue sur le Mississippi mais William est amoureux de Kitty, la fille d’un banquier qui possède un magnifique steamer … Ouverture des portes à 18h30. Les dates de disponibilités exactes de l’activité sont renseignées dans le calendrier de réservation. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

