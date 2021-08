Esternay Esternay Esternay, Marne Chant’Morin – Maison du Temps Libre Esternay Esternay Esternay Catégories d’évènement: Esternay

Marne

Chant’Morin – Maison du Temps Libre Esternay Esternay, 5 septembre 2021, Esternay. Chant’Morin – Maison du Temps Libre Esternay 2021-09-05 – 2021-09-05

Esternay Marne Esternay Manu Lods est un habitué des grandes scènes (Olympia, Casino de Paris ..). Il écrit pour des grands. Ses chansons d’amour redonnent foi en la vie.

Geneviève Morissette vient de son Québec natal et a un parcours hors du commun. Un raz-de-marée, une explosion ! On en redemande … Ouverture des portes à 15h30. Les dates de disponibilités exactes de l’activité sont renseignées dans le calendrier de réservation. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Esternay, Marne Autres Lieu Esternay Adresse Ville Esternay lieuville 48.73206#3.55885