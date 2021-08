Sézanne Sézanne Marne, Sézanne Chant’Morin – Louise O’sman & Les fouteurs de joie – Le Prétoire Sézanne Sézanne Sézanne Catégories d’évènement: Marne

Sézanne

Chant’Morin – Louise O’sman & Les fouteurs de joie – Le Prétoire Sézanne Sézanne, 11 septembre 2021, Sézanne. Chant’Morin – Louise O’sman & Les fouteurs de joie – Le Prétoire Sézanne 2021-09-11 – 2021-09-11

Sézanne Marne Sézanne Louise O’sman crée des chansons originales arrangées pour accordéon-voix.

Doux et intime, son répertoire marque par son originalité et sa poésie.

Les Fouteurs de Joie nous entrainent dans un spectacle rempli de poésie, d’humanisme et de drôlerie. Une course folle qui nous enchante ! Ouverture des portes à 20h00. Les dates de disponibilités exactes de l’activité sont renseignées dans le calendrier de réservation. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Sézanne Autres Lieu Sézanne Adresse Ville Sézanne lieuville 48.72324#3.71946