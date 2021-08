Bergères-sous-Montmirail Bergères-sous-Montmirail Bergères-sous-Montmirail, Marne Chant’Morin – La Grange des Roises Bergères-sous-Montmirail Bergères-sous-Montmirail Catégories d’évènement: Bergères-sous-Montmirail

Chant'Morin – La Grange des Roises 2021-09-12 – 2021-09-12 Rue des Roises La grange des roises

Bergères-sous-Montmirail Marne Clarika, Enzo Enzo, Jean Guidoni et Romain Didier “On vient vous voir” – Quatre artistes aux parcours différents unis par le même souci d’exigence dont Romain Didier, compagnon de route d’Allain Leprest et orchestrateur de ce spectacle. Un rêve pour clore ce 25è Festival Grange ! Ouverture des portes à 15h30. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Bergères-sous-Montmirail Adresse Rue des Roises La grange des roises