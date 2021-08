Bergères-sous-Montmirail Bergères-sous-Montmirail Bergères-sous-Montmirail, Marne Chant’Morin – 25e Festival Grange – PASS – Bergères-sous-Montmirail Bergères-sous-Montmirail Catégories d’évènement: Bergères-sous-Montmirail

Marne

Chant’Morin – 25e Festival Grange – PASS – Bergères-sous-Montmirail, 3 septembre 2021, Bergères-sous-Montmirail. Chant’Morin – 25e Festival Grange – PASS – 2021-09-03 – 2021-09-12 Chant’Morin 4 Rue des Roises

Bergères-sous-Montmirail Marne Bergères-sous-Montmirail Marne 25ème édition du Festival Grange. Retrouvez un festival, rural, convivial et musical en diable…sous le parrainage amical et fidèle de Barcella. Pour profiter de la totalité du festival, de manière simple et économique, choisissez le pass. Votre place est réservée pour les 12 concerts (hors sieste musicale) accueil@reims-tourisme.com +33 3 26 77 45 00 dernière mise à jour : 2021-08-25 par Office de tourisme du Grand Reims S.I.T Partagé de la MarneS.I.T Partagé de la Marne

Détails Catégories d’évènement: Bergères-sous-Montmirail, Marne Autres Lieu Bergères-sous-Montmirail Adresse Chant'Morin 4 Rue des Roises Ville Bergères-sous-Montmirail lieuville 48.84395#3.57925