« Pâques au jardin » au Potager des Princes, 8 avril 2023, Chantilly .

« Pâques au jardin » au Potager des Princes

17 Rue de la Faisanderie Chantilly Oise

2023-04-08 10:00:00 – 2023-05-01 12:00:00

Chantilly

Oise

.

Durant les vacances, tous les après-midis à 15h30 en semaine et à 15h et 16h les week-ends et jours fériés, venez découvrir nos animations: Course et orchestre de poules, course de lapins avec bien sûr toujours des questions et explications sur les animaux et ce qu’ils font !

Tous les après-midi, après les animations habituelles, trouvez vos œufs dans le verger!

+33 3 44 57 39 66 https://www.potagerdesprinces.com/

Chantilly

dernière mise à jour : 2023-03-12 par