Chantilly et la magie de Noël Chantilly, 1 décembre 2022, Chantilly.

Chantilly et la magie de Noël

Chantilly Oise

2022-12-01 – 2023-01-02

Chantilly

Oise

0 0 La ville de Chantilly ainsi que le Comité des Fêtes vous proposent leur marché de Noël et de nombreuses animations pendant le mois de décembre!

Avant le vendredi 9 décembre

La ville de Chantilly, en partenariat avec l’Épicerie sociale, organise une grande collecte de jouets. Déposez vos jeux, jouets et décorations de Noël dans l’école de votre enfant. Les jouets doivent être propres et en bon état.

Les jouets seront distribués aux familles bénéficiaires.

Du jeudi 1er au samedi 24 décembre

Tous les soirs à 17h30: Calendrier de l’Avent au jardin de la mairie en présence du Père Noël, chaque jour un cadeau offert par les commerçants est à gagner (sauf le samedi 3 à 17h)

Du jeudi 1er au samedi 24 décembre

La boîte aux lettres du Père Noël au jardin de la mairie. Le Père Noël répondra à tous les petits Cantiliens. À 14h30 et 16h30.

Samedi 3 décembre

– 17h30, déambulation « Le cortège de Melchior » par la compagnie Acidu accompagne la Marche aux lampions: Melchior juché sur son éléphant blanc, parcourt, en tous lieux, en tout temps, des terres lointaines qui ne sont pas siennes, afin de retrouver, en tout cas il l’espère, ses amis. Chimères, rois, mages, mais où sont-ils ? Quelle est cette nouvelle dont il nous parle tant ? Départ hémicycle duc d’Aumale

-17h30 Marche aux lampions au départ hémicycle duc d’Aumale / arrivée place Omer Vallon: Déambulation du cortège jusqu’au grand sapin de la place Omer Vallon. À l’arrivée, vin chaud et chocolat offerts par le Comité des Fêtes. Vente des lampions : place Omer Vallon à partir de 15h30 et

hémicycle du duc d’Aumale à partir de 16h30.

-18h, accueil du défilé en musique par le Big Band de Chantilly, place Omer Vallon

Samedi 3 et dimanche 4 décembre

Au profit du Téléthon Samedi de 9h à 12h : stand des associations cantiliennes sur le marché : vente de gâteaux, café, soupe, d’objets, maquillage pour les enfants… À 20h, espace Bouteiller, spectacle de l’AMC, « À ma place » (entrée 1€ pour le Téléthon). Dimanche de 14h à 17h, halle des Bourgognes, les associations sportives se mobilisent :démonstration, escrime, escalade, gym, badminton, handisport… vente de gâteaux et boissons, à 17h, halle des Bourgognes, Flash Mob avec Adélaïde.

Dimanche 4 décembre à 10h45

Le cinéma Elysée présente « Piro Piro ». Pour les fêtes de Noël, le cinéma propose un ciné-concert adapté aux jeunes spectateurs ! Ce programme de courts métrages autour des oiseaux est accompagné par une musique originale composée et jouée par Cyrille Aufaure. À partir de 4 ans.

Renseignements : www.cinemaelysee.fr – (payant)

Les 6, 13, 17 et 23 décembre à l’hippodrome de Chantilly

Réunions de courses de Noël. Venez profiter des dernières journées de courses de l’année ! (payant)

Goûter de Noël

Mercredi 7 décembre à 16h pour les enfants des quartiers de Verdun, du Bois Saint-Denis et de la rue Victor Hugo à l’ancienne bibliothèque, avenue de Sylvie, Tour n°3 et mercredi 14 décembre à 16h pour les enfants des quartiers de Lefébure et du Coq Chantant à la salle Claude Rollet:

Sculpteur de ballons et goûter pour les enfants, le tout dans une belle ambiance musicale avec la visite du Père Noël. Animation gratuite

Du jeudi 8 décembre au lundi 2 janvier

En semaine de 14h à 19h, le week-end et les vacances scolaires de 10h30

12h30 et de 14h à 19h: Carrousel Le Jules Verne, Place Omer Vallon

(payant)

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 décembre

Vendredi de 10h à 20h, le samedi de 9h à 20h et le dimanche de 10h à 19h

Marché de Noël sur la Petite Pelouse. Venez flâner au marché de Noël où plus de 70 exposants vous accueillent dans une ambiance de senteurs et de saveurs : commerces de bouche, objets de décoration, bijoux, jouets… Distribution de bonbons par le Père Noël. Possibilité de faire des photos avec le Père Noël (photographe sur place, payant). Animations gratuites: 14h30 à 16h30, Promenades à dos d’ânes avec Ânes Victoires, 15h à 17h, Animation maquillage pour les enfants.

Samedi 10 et dimanche 11 décembre

10h à 18h, Marché de Noël solidaire d’Inner Wheel à la mairie.

Le club Inner Wheel de Chantilly organise son traditionnel marché de Noël, au profit de bonnes œuvres. Vous pourrez y trouver des objets de décoration de Noël et plein d’idées cadeaux pour se faire plaisir ou pour offrir, tout en faisant une bonne action.

Dimanche 11 décembre

À 15h, 15h45 et 16h30 Batucada « Les Lézards de Noël » rendez-vous sur la Petite Pelouse. Aux sons des percussions traditionnelles du Brésil, suivez cette déambulation dans les rues de Chantilly pour égayer ce dimanche de

décembre !

Dimanches 11 et 18 décembre

Les commerçants de la ville de Chantilly vous accueillent toute la journée pour faire vos achats de Noël!

Mercredi 14 décembre de 14h à 16h

Atelier créatif « Photophores de Noël ». Les petites fées Mélanie et Samantha de l’Association Happy Culture Chantilly proposent un atelier de transformation de bocaux en verre en magnifiques lanternes ou photophores pour décorer votre table de réveillon à la salle Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure. Animation gratuite

Du vendredi 16 au vendredi 30 décembre

-Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h: « Le chalet à grimper, à l’ascension de Noël ! » Place Omer Vallon (le 16 décembre de 16h30 à 19h, le 18 de 14h à 19h, le 24 de 10h à 12h et de 14h à 16h, fermé le 25 décembre)

Entre découverte et sensations ! À travers cette paroi mobile de 8 mètres de haut, les plus téméraires pourront évoluer en franchissant différentes voies d’escalade sur le thème de Noël. Équipés de baudriers, ils pourront mettre à profit leur forme physique en relevant différents défis, des plus novices aux plus confirmés. Le Chalet à Grimper permettra aux petits et grands de s’initier à la pratique de l’escalade en toute sécurité. Il permet également à toute la famille de passer un vrai moment de partage. Gratuit – Pour petits et grands à partir de 3 ans

-Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h « Le Parcours aventure de Noël ! » Place Omer Vallon (le 16 décembre de 16h30 à 19h, le 24 de 10h à 12h et de 14h à 16h, fermé le 25 décembre). Les plus petits pourront s’aventurer

dans ce parcours au cœur de l’hiver comprenant 6 ateliers. Dés 6 ans, les enfants pourront découvrir une activité ludique et sportive qui leur apprendra les bases de l’accrobranche en toute sécurité ! Le parcours aventure est une structure ludique, inédite et accessible qui fait prendre de la hauteur aux petits et aux grands ! Gratuit.

-Tous les jours de 15h à 18h30 « Le Chalet gourmand » Place Omer Vallon

Pour le plaisir des petits et des grands, venez déguster de délicieuses gaufres artisanales et de la véritable crème Chantilly ! Chalet de la boutique « L’atelier de la Chantilly ». Payant.

Samedi 17, mercredi 21 et samedi 24 décembre: 14h30 à 16h30: Promenades à dos d’ânes avec Ânes Victoires, place Omer Vallon. Animation gratuite.

Samedi 17 décembre:

-18h30: Animation Zumba, derrière la Mairie. Venez vous échauffer avant la course « La Cantilienne » Animation gratuite

-19h: Course du Père Noël « La Cantilienne » Départ / arrivée derrière la mairie. Pour faire la fête avant les fêtes avec des centaines de coureurs déguisés en Père et Mère Noël, participez à la course familiale de Noël « La Cantilienne ». Les organisateurs ont tout prévu en vous offrant un bonnet

de Père Noël. Un seul parcours de 5,5 km autour de l’hippodrome en passant par le Château. Renseignements : chantillyathle@gmail.com

Animation gratuite

Dimanche 18 décembre:

-14h30 Spectacle « Il était une fois Noël…2 » à l’espace Bouteiller.

La princesse Stella et ses amies sont de retour dans une toute nouvelle aventure féérique ! Pour sauver Noël, elles vont devoir s’unir à

la terrifiante et maléfique Reine des Ombres afin de combattre une menace venue des profondeurs de la terre ! Inscription obligatoire auprès du Comité des fêtes au 06 38 85 39 95 (payant)

Mercredi 21 décembre:

Visite du Père Noël dans les quartiers. Avec son traîneau, le Père Noël, parcourra Chantilly pour le bonheur des petits et des grands et distribuera des friandises. À 10h30, rue Victor Hugo (crèche), à 11h, Bois Saint-Denis (église), à 11h30, quartier de Verdun (lycée), à 15h, quartier Lefébure (pharmacie), à 15h30, quartier du Coq Chantant (église), à 16h, place Omer Vallon

À la médiathèque:

Du samedi 3 au vendredi 30 décembre

Les prêts-surprise de la médiathèque

Pour Noël, les bibliothécaires vous préparent des prêts-surprise ! Vous en choisissez un, vous l’ouvrez à la maison, vous en profitez et vous le rapportez !

Samedi 3, mercredi 7 et samedi 17 décembre de 14h30 à 17h

Ateliers créatifs « Rosaces de Noël » à la Médiathèque. Découpez, pliez, collez les pages des livres usagés de la médiathèque pour les recycler en belles rosaces de Noël à suspendre au sapin ou dans votre intérieur. À partir de 6 ans, gratuit, sur réservation au 03 44 57 20 56

Samedi 10 décembre

Histoires de Noël en musique à la Médiathèque 16h à 17h, « Souffle, bise de Noël ! », contes pour les 6-10 ans. 17h30 à 18h30, « Oh, oh, qu’y-a-t-il là-haut ? », contes pour les 3-6 ans par la conteuse Claire Péricard et le musicien

Serge Vlassenko. Pour conter ces histoires de Noël, Claire et Serge mêlent paroles, sons et chansons, balalaïka, guitare et petites percussions. Venez vous réchauffer les oreilles et le cœur ! Gratuit, sur réservation au 03 44 57 20 56

La ville de Chantilly ainsi que le Comité des Fêtes vous proposent leur marché de Noël et de nombreuses animations pendant le mois de décembre!

Avant le vendredi 9 décembre

La ville de Chantilly, en partenariat avec l’Épicerie sociale, organise une grande collecte de jouets. Déposez vos jeux, jouets et décorations de Noël dans l’école de votre enfant. Les jouets doivent être propres et en bon état.

Les jouets seront distribués aux familles bénéficiaires.

Du jeudi 1er au samedi 24 décembre

Tous les soirs à 17h30: Calendrier de l’Avent au jardin de la mairie en présence du Père Noël, chaque jour un cadeau offert par les commerçants est à gagner (sauf le samedi 3 à 17h)

Du jeudi 1er au samedi 24 décembre

La boîte aux lettres du Père Noël au jardin de la mairie. Le Père Noël répondra à tous les petits Cantiliens. À 14h30 et 16h30.

Samedi 3 décembre

– 17h30, déambulation « Le cortège de Melchior » par la compagnie Acidu accompagne la Marche aux lampions: Melchior juché sur son éléphant blanc, parcourt, en tous lieux, en tout temps, des terres lointaines qui ne sont pas siennes, afin de retrouver, en tout cas il l’espère, ses amis. Chimères, rois, mages, mais où sont-ils ? Quelle est cette nouvelle dont il nous parle tant ? Départ hémicycle duc d’Aumale

-17h30 Marche aux lampions au départ hémicycle duc d’Aumale / arrivée place Omer Vallon: Déambulation du cortège jusqu’au grand sapin de la place Omer Vallon. À l’arrivée, vin chaud et chocolat offerts par le Comité des Fêtes. Vente des lampions : place Omer Vallon à partir de 15h30 et

hémicycle du duc d’Aumale à partir de 16h30.

-18h, accueil du défilé en musique par le Big Band de Chantilly, place Omer Vallon

Samedi 3 et dimanche 4 décembre

Au profit du Téléthon Samedi de 9h à 12h : stand des associations cantiliennes sur le marché : vente de gâteaux, café, soupe, d’objets, maquillage pour les enfants… À 20h, espace Bouteiller, spectacle de l’AMC, « À ma place » (entrée 1€ pour le Téléthon). Dimanche de 14h à 17h, halle des Bourgognes, les associations sportives se mobilisent :démonstration, escrime, escalade, gym, badminton, handisport… vente de gâteaux et boissons, à 17h, halle des Bourgognes, Flash Mob avec Adélaïde.

Dimanche 4 décembre à 10h45

Le cinéma Elysée présente « Piro Piro ». Pour les fêtes de Noël, le cinéma propose un ciné-concert adapté aux jeunes spectateurs ! Ce programme de courts métrages autour des oiseaux est accompagné par une musique originale composée et jouée par Cyrille Aufaure. À partir de 4 ans.

Renseignements : www.cinemaelysee.fr – (payant)

Les 6, 13, 17 et 23 décembre à l’hippodrome de Chantilly

Réunions de courses de Noël. Venez profiter des dernières journées de courses de l’année ! (payant)

Goûter de Noël

Mercredi 7 décembre à 16h pour les enfants des quartiers de Verdun, du Bois Saint-Denis et de la rue Victor Hugo à l’ancienne bibliothèque, avenue de Sylvie, Tour n°3 et mercredi 14 décembre à 16h pour les enfants des quartiers de Lefébure et du Coq Chantant à la salle Claude Rollet:

Sculpteur de ballons et goûter pour les enfants, le tout dans une belle ambiance musicale avec la visite du Père Noël. Animation gratuite

Du jeudi 8 décembre au lundi 2 janvier

En semaine de 14h à 19h, le week-end et les vacances scolaires de 10h30

12h30 et de 14h à 19h: Carrousel Le Jules Verne, Place Omer Vallon

(payant)

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 décembre

Vendredi de 10h à 20h, le samedi de 9h à 20h et le dimanche de 10h à 19h

Marché de Noël sur la Petite Pelouse. Venez flâner au marché de Noël où plus de 70 exposants vous accueillent dans une ambiance de senteurs et de saveurs : commerces de bouche, objets de décoration, bijoux, jouets… Distribution de bonbons par le Père Noël. Possibilité de faire des photos avec le Père Noël (photographe sur place, payant). Animations gratuites: 14h30 à 16h30, Promenades à dos d’ânes avec Ânes Victoires, 15h à 17h, Animation maquillage pour les enfants.

Samedi 10 et dimanche 11 décembre

10h à 18h, Marché de Noël solidaire d’Inner Wheel à la mairie.

Le club Inner Wheel de Chantilly organise son traditionnel marché de Noël, au profit de bonnes œuvres. Vous pourrez y trouver des objets de décoration de Noël et plein d’idées cadeaux pour se faire plaisir ou pour offrir, tout en faisant une bonne action.

Dimanche 11 décembre

À 15h, 15h45 et 16h30 Batucada « Les Lézards de Noël » rendez-vous sur la Petite Pelouse. Aux sons des percussions traditionnelles du Brésil, suivez cette déambulation dans les rues de Chantilly pour égayer ce dimanche de

décembre !

Dimanches 11 et 18 décembre

Les commerçants de la ville de Chantilly vous accueillent toute la journée pour faire vos achats de Noël!

Mercredi 14 décembre de 14h à 16h

Atelier créatif « Photophores de Noël ». Les petites fées Mélanie et Samantha de l’Association Happy Culture Chantilly proposent un atelier de transformation de bocaux en verre en magnifiques lanternes ou photophores pour décorer votre table de réveillon à la salle Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure. Animation gratuite

Du vendredi 16 au vendredi 30 décembre

-Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h: « Le chalet à grimper, à l’ascension de Noël ! » Place Omer Vallon (le 16 décembre de 16h30 à 19h, le 18 de 14h à 19h, le 24 de 10h à 12h et de 14h à 16h, fermé le 25 décembre)

Entre découverte et sensations ! À travers cette paroi mobile de 8 mètres de haut, les plus téméraires pourront évoluer en franchissant différentes voies d’escalade sur le thème de Noël. Équipés de baudriers, ils pourront mettre à profit leur forme physique en relevant différents défis, des plus novices aux plus confirmés. Le Chalet à Grimper permettra aux petits et grands de s’initier à la pratique de l’escalade en toute sécurité. Il permet également à toute la famille de passer un vrai moment de partage. Gratuit – Pour petits et grands à partir de 3 ans

-Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h « Le Parcours aventure de Noël ! » Place Omer Vallon (le 16 décembre de 16h30 à 19h, le 24 de 10h à 12h et de 14h à 16h, fermé le 25 décembre). Les plus petits pourront s’aventurer

dans ce parcours au cœur de l’hiver comprenant 6 ateliers. Dés 6 ans, les enfants pourront découvrir une activité ludique et sportive qui leur apprendra les bases de l’accrobranche en toute sécurité ! Le parcours aventure est une structure ludique, inédite et accessible qui fait prendre de la hauteur aux petits et aux grands ! Gratuit.

-Tous les jours de 15h à 18h30 « Le Chalet gourmand » Place Omer Vallon

Pour le plaisir des petits et des grands, venez déguster de délicieuses gaufres artisanales et de la véritable crème Chantilly ! Chalet de la boutique « L’atelier de la Chantilly ». Payant.

Samedi 17, mercredi 21 et samedi 24 décembre: 14h30 à 16h30: Promenades à dos d’ânes avec Ânes Victoires, place Omer Vallon. Animation gratuite.

Samedi 17 décembre:

-18h30: Animation Zumba, derrière la Mairie. Venez vous échauffer avant la course « La Cantilienne » Animation gratuite

-19h: Course du Père Noël « La Cantilienne » Départ / arrivée derrière la mairie. Pour faire la fête avant les fêtes avec des centaines de coureurs déguisés en Père et Mère Noël, participez à la course familiale de Noël « La Cantilienne ». Les organisateurs ont tout prévu en vous offrant un bonnet

de Père Noël. Un seul parcours de 5,5 km autour de l’hippodrome en passant par le Château. Renseignements : chantillyathle@gmail.com

Animation gratuite

Dimanche 18 décembre:

-14h30 Spectacle « Il était une fois Noël…2 » à l’espace Bouteiller.

La princesse Stella et ses amies sont de retour dans une toute nouvelle aventure féérique ! Pour sauver Noël, elles vont devoir s’unir à

la terrifiante et maléfique Reine des Ombres afin de combattre une menace venue des profondeurs de la terre ! Inscription obligatoire auprès du Comité des fêtes au 06 38 85 39 95 (payant)

Mercredi 21 décembre:

Visite du Père Noël dans les quartiers. Avec son traîneau, le Père Noël, parcourra Chantilly pour le bonheur des petits et des grands et distribuera des friandises. À 10h30, rue Victor Hugo (crèche), à 11h, Bois Saint-Denis (église), à 11h30, quartier de Verdun (lycée), à 15h, quartier Lefébure (pharmacie), à 15h30, quartier du Coq Chantant (église), à 16h, place Omer Vallon

À la médiathèque:

Du samedi 3 au vendredi 30 décembre

Les prêts-surprise de la médiathèque

Pour Noël, les bibliothécaires vous préparent des prêts-surprise ! Vous en choisissez un, vous l’ouvrez à la maison, vous en profitez et vous le rapportez !

Samedi 3, mercredi 7 et samedi 17 décembre de 14h30 à 17h

Ateliers créatifs « Rosaces de Noël » à la Médiathèque. Découpez, pliez, collez les pages des livres usagés de la médiathèque pour les recycler en belles rosaces de Noël à suspendre au sapin ou dans votre intérieur. À partir de 6 ans, gratuit, sur réservation au 03 44 57 20 56

Samedi 10 décembre

Histoires de Noël en musique à la Médiathèque 16h à 17h, « Souffle, bise de Noël ! », contes pour les 6-10 ans. 17h30 à 18h30, « Oh, oh, qu’y-a-t-il là-haut ? », contes pour les 3-6 ans par la conteuse Claire Péricard et le musicien

Serge Vlassenko. Pour conter ces histoires de Noël, Claire et Serge mêlent paroles, sons et chansons, balalaïka, guitare et petites percussions. Venez vous réchauffer les oreilles et le cœur ! Gratuit, sur réservation au 03 44 57 20 56

http://www.ville-chantilly.fr/wp-content/uploads/2021/11/Noel2021.pdf

Ville de Chantilly

Chantilly

dernière mise à jour : 2022-11-14 par