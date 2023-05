Totem, Ode aux Peuples Cavaliers – Spectacle équestre CHÂTEAU DE CHANTILLY, 12 octobre 2023, ticketsvenue_address.

Totem, Ode aux Peuples Cavaliers – Spectacle équestre CHÂTEAU DE CHANTILLY. Un spectacle à la date du 2023-10-12 à 14:30 (2023-05-18 au ). Tarif : 24.0 à 30.0 euros.

Arrivée conseillée 30 minutes avant le début du spectacle. Le billet « spectacle seul » donne accès aux grandes écuries, au musée du Cheval et au spectacle équestre.Le billet « forfait » donne accès au château, au parc, aux grandes écuries, au musée du Cheval et au spectacle équestre.Gratuit pour les moins de 3 ans (installés sur les genoux des parents). Tarif enfant de 3 à 17 ans. Spectacle équestre TOTEMCouleurs, danses, voltiges, musiques envoûtantes et costumes flamboyants… TOTEM, la nouvelle création de la compagnie équestre du Château de Chantilly rend hommage au cheval et aux peuples cavaliers.Un spectacle de toutes les couleurs qui vous fera voyager à la rencontre des cavaliers du monde et des civilisations disparues : Aztèques, Amérindiens, Mongols, Scythes, Indiens, cavalières d’Abyssinie… Lieu : Dôme des Grandes Écuries PLACEMENT LIBRE ASSIS ARRIVÉE CONSEILLÉE 30 MINUTES AVANT LE DÉBUT DU SPECTACLEDERNIER ACCÈS 15 MINUTES AVANT LE DÉBUT DU SPECTACLE Parking payant : 5€ la journée Château de Chantilly Château de Chantilly

Votre billet est ici

CHÂTEAU DE CHANTILLY CHANTILLY CHATEAU & GDES ECURIES Oise

24.0

EUR24.0.

Votre billet est ici