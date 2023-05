Spectacle équestre d’Eté – Grandes Ecuries du Château de Chantilly CHÂTEAU DE CHANTILLY, 15 juillet 2023, ticketsvenue_address.

Arrivée conseillée 30mn avant le début du spectacle. Le billet « spectacle seul » donne accès aux grandes écuries, au musée du Cheval et au spectacle équestre.Le billet « forfait » donne accès au château, au parc, aux grandes écuries, au musée du Cheval et au spectacle équestre.Gratuit pour les moins de 3 ans (installés sur les genoux des parents). Tarif enfant de 3 à 17 ans. Spectacle d’étéUn spectacle équestre composé des meilleurs numéros issus des spectacles de ces dix dernières années. Une heure de spectacle mêlant haute école, acrobaties et fantaisies équestres. Lieu : Dôme des Grandes Écuries PLACEMENT LIBRE ASSIS ARRIVÉE CONSEILLÉE 30 MINUTES AVANT LE DÉBUT DU SPECTACLEDERNIER ACCÈS 15 MINUTES AVANT LE DÉBUT DU SPECTACLE Parking payant : 5€ la journée Château de Chantilly Château de Chantilly

CHÂTEAU DE CHANTILLY CHANTILLY CHATEAU & GDES ECURIES Oise

