14ème Triathlon au Château de Chantilly chantilly, 20 mai 2023, Chantilly.

14ème Triathlon au Château de Chantilly 20 et 21 mai chantilly

Sur inscription, payant

Choisissez votre épreuve, puis choisissez votre distance. Venez entre amis et célébrer la réalisation de votre défi dans notre village festif.

chantilly Château de Chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

Débuter par une duathlon découverte, ou peut-être challenger vous sur la distance ‘half iron’, Le Gantelet. Ou pourquoi ne pas profitez d’un 10KM éblouissant, un semi-marathon, ou un marathon ou l’un de nos épreuves en eau-libre !

TRIATHLON: De débutant(e), Junior jusqu’à élite, nous encourageons activement de plus en plus de personnes à pratiquer régulièrement du sport.

AQUABIKE: Débutez votre épreuve avec la natation dans le Grand-Canal au Château, avant de parcourir les paysages éblouissants de Chantilly.

AQUATHLON: Les épreuves natation / course à pied commencent par une expérience unique dans le Grand Canala du Château suivie de courir au travers des magnifiques forets et espaces avant la ligne d’arrivée.

L’EAU LIBRE: Pendre l’occasion unique et exaltante de nager en eau libre dans le Grand Canal du Château avec une vue imprenable du paysage.

DUATHLON: Courir / Faire du vélo / Courir dans le magnifique parc du château. Débutez votre course avec nos parcours de course à pied, ensuite, faites du vélo dans des paysage éblouissant, avant de finir par une courir dans le parc du château pour vous amener vers la ligne d’arrivée.

COUREZ: Pour une expérience de course à pied mémorable, parcourez les superbes terrains très emblématique du château.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T09:00:00+02:00

2023-05-21T14:30:00+02:00