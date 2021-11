Chantilly Arts & Elégance Richard Mille Chantilly, 23 septembre 2022, Chantilly.

Chantilly Arts & Elégance Richard Mille Chantilly

2022-09-23 – 2022-09-25

Chantilly Oise

Chantilly Arts & Elegance Richard Mille est le rendez-vous incontournable des amateurs de voiture avec un véritable musée automobile éphémère et unique formé par les Plus Belles Voitures du Monde anciennes et modernes. Mais c’est avant tout un événement familial ! Une journée sous le signe de l’élégance durant laquelle, petits et grands pourront profiter de l’immense diversité d’animations, d’expositions et d’ateliers mis en place pour l’occasion.

dernière mise à jour : 2021-11-20 par