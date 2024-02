Chantiers participatifs Saint-Pardoux-Soutiers, samedi 9 mars 2024.

Chantiers participatifs Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Nos chemins, entretenons les ensemble !

Chantier participatif débroussaillage, nettoyage, remise en état… Apportez vos outils et votre bonne humeur pour remettre en service des chemins oubliés et permettre la création de nouvelles boucles de balade.

2 dates à retenir

– samedi 17 février et samedi 9 mars de 10h00 à 16h00.

Si vous êtes intéressés, faites vous connaitre en mairie et nous préciserons le lieu de RDV quelques jours auparavant.

(des outils seront aussi à disposition ; carburant fourni ; casse-croute offert…) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 16:00:00

Mairie

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Chantiers participatifs Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2024-02-05 par CC Val de Gâtine