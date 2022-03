Chantiers participatifs Rue de la Lamberte, 24 mars 2022, Libourne.

Chantiers participatifs

du jeudi 24 mars au jeudi 14 avril à Rue de la Lamberte

Dans le cadre des travaux de création d’une zone d’expansion de crue du ruisseau le Lour sur la friche située entre la piste cyclable et le lotissement Basson, nous vous proposons 2 rencontres : * Chantier participatif le 24 mars à 18h : plantations de jeunes plants et d’arbres fruitiers * Chantier participatif le 14 avril à 18h : suppression des dépôts sédimentaires et entretien régulier du propriétaire riverain (partie aval entre lotissement basson et lotissement Hameau Doumayne) RDV au bout de la rue de la Lamberte sur la zone de chantier. Pensez à vous équiper de bottes et de gants. Pour toutes questions ou inscription, appelez-nous au 06.63.73.02.86 ou [[atavernier@lacali.fr](mailto:atavernier@lacali.fr)](mailto:atavernier@lacali.fr) Nos travaux consistent à valoriser le paysage et la biodiversité. Au-delà d’une zone d’étalement pour les crues, nous souhaitons recréer un milieu naturel qui protège et accueille les espèces, comme le triton palmé, présent sur le site. Les terres excavées sur la friche, nécessaires au «bassin tampon» des crues du ruisseau ont été réemployées dans la continuité du merlon anti-bruit existant le long de la route départementale 1089. Celui-ci sera végétalisé (enherbement et plantations d’arbres). Par ailleurs, l’aire de convivialité au bout de la rue de la Lamberte sera réhabilitée avec plantations d’arbres et mise en place de tables en bois afin de restituer cet espace public aux riverains du secteur et aux usagers de la piste cyclable. Les élèves du périscolaire de l’école élémentaire de Carré assurent le suivi de renaturation du site et participent à des chantiers de plantation. Comme eux, les riverains sont invités à participer aux travaux de plantations.

Sur inscription

Travaux de création d’une zone d’expansion de crue du ruisseau le Lour sur la friche située entre la piste cyclable et le lotissement Basson

Rue de la Lamberte rue de la lamberte 33500 Libourne Libourne L’Épinette Gironde



