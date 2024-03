Chantiers participatifs du Drôle de Jardin Le Drôle de Jardin Clénay, mardi 27 février 2024.

Le « Drôle de Jardin »…ça continue !

Pirouette développe depuis plus de 15 ans des projets liés au jardin

– végétalisation d’espaces publics avec des habitants jardins partagés, pédagogiques, jardin-forêt… ;

– des projets pédagogiques autour du jardin et de tous les thèmes associés (alimentation, eau, déchets, biodiversité…) pour les écoles, les accueils de loisirs… ;

– des ateliers pour apprendre à jardiner de façon écologique…

Pour cela, nous avons développé des compétences de conception paysagère et pédagogique, de mobilisation des publics et d’animations pour tous les publics…

Cela fait plusieurs années que Pirouette souhaite créer un jardin d’expérimentation et de démonstration pour tous habitants de tout âge, communes, structures médico-sociales, écoles, accueils de loisirs… Ça y est ! Le « Drôle de Jardin » voit le jour sur ces 3000m2 mis à disposition par la Commune de Clénay !

En décembre 2023, les premiers arbres et les 200 mètres de haies du Drôle de Jardin ont été plantés. Depuis le 26/02/2024, le chantier continue !

Vous avez croisé la route de Pirouette à un moment et gardé un bon souvenir ?

Vous avez envie de donner un coup de main pour qu’un jardin ludique, pédagogique, favorisant la biodiversité sorte de terre ?

Planter des arbustes, des arbres vous semble important ?

Clénay est à 10 minutes de la Toison d’Or ou d’Ikea sur la route entre Saint-Julien et Norges. Alors rejoignez-nous pour bricoler et jardiner à partir du 27 février 2024 !

Création de murets en pierres sèches, plantations du bosquet comestible, des bacs sensoriels et d’autres espaces du jardin, construction d’une terrasse en bois, …

Retrouvez toutes les prochaines étapes du projet et inscrivez-vous aux différents moments auxquels vous allez participer sur ce questionnaire ! ??? EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27

fin : 2024-03-29

Le Drôle de Jardin Devant l’espace de loisirs (Route de Marsannay)

Clénay 21490 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@pirouette-cacahuete.net

