Chantiers nature « Le larrie de Baybelle vous appelle ! » à Rocquemont Rocquemont Oise

Quoi de plus mémorable que de vivre une expérience active de préservation de la nature ! Devenez coupeur de rejets et ratisseur pour entretenir un secteur du larris au profit des orchidées, Saxifrage granulée et du Lézard vert !

Rendez-vous le dimanche 3 mars 2024, de 9h30 à 16h, à l’église de Rocquemont, avec vos chaussures de marche. Le repas du midi est offert, prévoir les accompagnements et vos couverts.

A partir de 10 ans,

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org .

Rue de l’Église

Rocquemont 60800 Oise Hauts-de-France reservation@cen-hautsdefrance.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 09:30:00

fin : 2024-03-03 16:00:00



