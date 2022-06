Chantiers jeunes & activités ! Loures-Barousse Loures-Barousse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Loures-Barousse

Chantiers jeunes & activités ! Loures-Barousse, 8 août 2022

au Pôle jeunesse

2022-08-08 – 2022-08-19

au Pôle jeunesse LOURES-BAROUSSE

Loures-Barousse

Hautes-Pyrénées Inscrivez vos ados pour les activités proposées pour le mois d’août ! Au programme : • du 8 au 11 août : chantiers jeunes et activités. Soirée fin de chantier le 11 !

• 16 août : journée paint-ball,

• 17 août : soirée pizzas, jeux, ciné plein-air,

• 18 août : journée au lac de Géry,

• 19 août : journée plage ! +33 7 85 00 68 40 au Pôle jeunesse LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse

Loures-Barousse Hautes-Pyrénées