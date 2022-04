Chantiers Jeunes 2022 Gourdon, 2 mai 2022, Gourdon.

Chantiers Jeunes 2022 Gourdon

2022-05-02 – 2022-05-06

Gourdon 46300 Gourdon

Les Chantiers Jeunes, qu’est-ce que c’est ?

Une action éducative du Service jeunesse de la Communauté de Communes Quercy Bouriane en direction des 11-18 ans.

2 objectifs :

• Mener une action citoyenne

• Valoriser le travail et l’implication des jeunes

En échange de leur participation, les jeunes reçoivent une bourse de loisirs à hauteur de 60€ ou 60 Céous (monnaie locale), ou 30€ et 30 céous, au choix du jeune, à dépenser sur les séjours ou chez les commerçants de Gourdon et du Vigan (participant à l’opération).

Les jeunes ont la possibilité de financer une partie de leur séjour (organisé au mois d’Août) avec leur bourse de loisirs.

Cette année, les chantiers jeunes démarrent pendant les vacances de Printemps ! du 02 au 06 Mai 2022 : Entretien chemin de randonnée à Montamel et à Ussel

Renseignements et inscription auprès de La Bicoque (Service jeunesse 11/18 ans)

La Bicoque est un service de la Communauté de Communes Quercy Bouriane

Gourdon

