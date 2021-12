Chantiers en cours • Hip Open Dance FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 3 février 2022, Lille.

Chantiers en cours • Hip Open Dance

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le jeudi 3 février 2022 à 14:00

En collaboration avec Lezarts Urbains Le travail de création est un chantier de longue halène. De part et d’autres de la frontières, des acteurs et actrices du milieu culturel Hip Hop font leur possible pour accompagner et aider les artistes qui se lancent dans un premier processus créatif. Chantiers en cours, c’est une étape pour découvrir des œuvres personnelles d’exception réunies par leur discipline, la danse hip hop, et leur capacité à renouveler le genre. (FR) Sacha & Roots Kreatur : Chrysalide Michaela Piklova : Vysnam (BE) Le Cube : Face 3 One Nation : r’être —— Dans le cadre de Hip Open Dance, festival des danses Hip Hop, du 14 janvier au 6 février 2022

Gratuit

Etape de parcours pour 4 jeunes compagnies

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T14:00:00 2022-02-03T17:00:00