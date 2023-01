Chantiers de sculptures à la Vallée des Saints : 1/3 Carnoët Carnoët Carnoët Catégories d’Évènement: Carnoët

Côtes-d’Armor Carnoët La Vallée des Saints, c’est aussi un lieu de création artistique qui accueille chaque année des sculpteurs en résidence. Plusieurs chantiers de sculpture monumentale, d’une durée d’un mois, sont organisés et visibles au public. Ils ont lieu directement à côté du parc de statues. Vous pouvez ainsi assister à cet impressionnant spectacle de perforateurs, meuleuses et autres disqueuses qui, sous les doigts créatifs et audacieux des sculpteurs, donnent progressivement naissance à ces majestueuses statues. Les sculpteurs utilisent uniquement du granit breton et travaillent d’imposants blocs de 15 à 25 tonnes. Spectacle assuré ! amandine@terredegranit.com +33 2 96 91 62 26 http://www.lavalleedessaints.com/ Quénéquillec Lieu-dit Quénéquillec Carnoët

